Seit jeher isst man hierzulande rund um Fasching süßes, fetthaltiges Hefegebäck, um die nachstehende Fastenzeit problemlos über die Runden zu bekommen. Der Brauch hält bis heute an und bringt aktuell die ausgefallensten Krapfen-Variationen in die Backstuben. An welche Konditorei soll man sich wenden, wenn die Teigware besonders delikat sein soll? Falstaff hat sich durch österreichische Backstuben durchprobiert und die besten Krapfen 2023 gekürt.