Engelsgleicher Chorgesang im Wiener Stadtsaal

Zwar zieht sich die erste Hälfte stellenweise doch ein wenig in die Länge, wird aber immer wieder belebt durch die musikalischen Einlagen. Christof Spörk oszilliert in seinen Liedern mit unglaublichem Tempo zwischen Musikstilen hin- und her, springt am Keyboard von Jazz zu Blues zu Pop und so weiter. Ein Reggae-Song über Chat-GPT? Auch das kann die Jukebox Spörk mit links.

Die Verbindung von Musik und Kabarett liegt dem gebürtigen Steirer eben im Blut, schon seit seinen Jugendtagen als Chor-Protegé. Apropos Chor: Zu diesem wurde das Publikum im Stadtsaal kurzerhand, um stellenweise stimmliche Begleitung zu geben – und klang dabei tatsächlich so gut, dass es dafür auch ein bisschen stolzen Eigenapplaus sowie lobende Worte des Chorleiters gab: "Es ist schon ein bissl blöd, wenn das Publikum besser singt als der Künstler auf der Bühne."