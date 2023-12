Preis für David Stockenreitner

Über Stockenreitner sagte Kerkeling nach der Siegerehrung: "Der hat den Vogel abgeschossen. So viel habe ich schon lange nicht mehr gelacht." Und weiter: "So komisch, so brillant, so auf den Punkt, so literarisch, so eine Bühnenpräsenz, so witzig, so charmant. Ich glaube und hoffe, das wird eine große Karriere."

Stockenreitner greift eigene Alltagserlebnisse auf, spitzt sie hintersinnig zu und feuert seine Gags wie Pfeile ins Schwarze. Wie beiläufig hält er der Gesellschaft den Spiegel vor und greift gesellschaftspolitische Themen auf wie Umgang mit Menschen mit Behinderung, Onlineshopping oder Kirche.