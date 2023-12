Erklärung per Video

Den Grund für den Abschied sieht Gebrüder Moped in einem Umbruch der Kabarett-Szene. "Wir haben den Platz in der Kabarett-Szene verloren, die Szene ist diverser, bunter, weiblicher und vielseitiger geworden. Das haben wir bemerkt und auch für gut befunden, weil wir auch immer wieder versucht haben, dies mitanzutreiben", so das Duo. Es gebe nun aber "offensichtlich keinen Platz" mehr für Stanzl und Strecha-Derkics.