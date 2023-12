Er verlasse die Band "in beidseitigem Einvernehmen und in Freundschaft", ließ Valentin Wegscheider (Bild ganz rechts) via Instagram wissen. Die Begründung: In diesem Jahr sei sehr viel passiert, er brauche Zeit, "um alles zu verarbeiten".

Konkret nannte der Drummer den Tod seines Vaters und der einer ihm sehr nahestehenden Tante. Wanda reagierten auf den Post mit "Amore".