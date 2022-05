Kabarettpreis Scharfrichterbeil für Benedikt Mitmannsgruber

Die 38. Verleihung des Preises hätte eigentlich schon im vergangenen Dezember erfolgen sollen, war aber pandemiebedingt verschoben worden. Im Finale standen sechs Künstler. Das mittlere Beil ging am Dienstagabend an den gebürtigen Mainzer David Weber, das kleine an die Österreicherin Sonja Pikart. Der Wettbewerb findet normalerweise jährlich am ersten Mittwoch im Dezember statt - das nächste Mal wieder am 7. Dezember dieses Jahres.

Das Scharfrichterbeil ist einer der renommiertesten Kabarettwettbewerbe im deutschsprachigen Raum. Die Auszeichnung wird seit 1983 von der Kleinkunstbühne Scharfrichterhaus in Passau vergeben.