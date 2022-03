Malarina im Interview: "Furchtbar, dass ich Djokovic kritisiere!"

Corona hat deine Premierenpläne ziemlich über den Haufen geworden. Wie hat sich das auf dein Programm ausgewirkt?

Natürlich hat sich das Programm in der Zwischenzeit geändert. Politisches Kabarett ist ja wie Wachs: Wenn sich die Bedingungen ändern, kann es sich verformen. Das Solo war ursprünglich ziemlich Ibiza-lastig, jetzt ist das nur mehr ein kurzer Teil. Ich habe auch Witze über Alexander Schallenberg geschrieben, das ist Lebenszeit, die krieg ich nie wieder. Aber was soll ich machen? Ich sag den Leuten ja immer, dass es sich bei jedem Kanzlerwechsel rentiert, in mein Programm zu kommen, es gibt immer Neues. Ich finde es eh schön, dass die Politik da so kooperiert.

Wie geht es der serbischen Community ohne HC Strache?

Das kann ich leider nicht sagen, da ich selbst nicht wirklich als Funktionärin für Strache bei den Serben war (lacht). Gute Frage, was die alte Fangemeinde jetzt tut. Ich habe eine leichte Bastiphilie gesehen, der hat noch versucht, die serbische, herrenlose Wählerschaft abzuholen. Der ist jetzt aber auch weg. Nehammer hat sich nie an die migrantische Community angebiedert, Kickl sowieso nicht. Ich befürchte, die Leute sind langsam in Versuchung, SPÖ zu wählen! Wobei es mich nicht überraschen würde, wenn die ÖVP im nächsten Jahr jemanden installiert, der serbische Wurzeln hat, nur um an diese Wählerschaft heranzukommen.