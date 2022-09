10 sehenswerte Kabarettistinnen aus Österreich

Eva Maria Marold

Die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin ist vor allem eines: authentisch. Sie quatscht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, auch vor Seelenstrips hat sie keine Angst. Auf freche Art nimmt sie in ihren Programmen gerne menschliche Verhaltensmuster unter die Lupe und versucht herauszufinden, warum wir so schnell bereit sind, immer dem, der am lautesten schreit, Recht zu geben. Auch über das Frausein an sich macht sie gerne Gedankenexperimente.

Eva Maria Marold ist kritisch, lebensfroh und beweist, dass sich Nachdenken und Lachen sich ausschließen müssen.

