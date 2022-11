Kabarett: Malarina mit "Salzburger Stier 2023" ausgezeichnet

Die serbisch-österreichische Kabarettistin Marina Lacković alias Malarina erhält den "Salzburger Stier 2023". Für Deutschland geht der mit jeweils 6.000 Euro dotierte Radiopreis für deutschsprachiges Kabarett an Mathias Tretter, für die Schweiz an Dominic Deville, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Überreicht werden die Auszeichnungen beim "Stier"-Event am 5. und 6. Mai 2023 in Linz.