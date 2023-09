Gutes Stichwort: Wie nehmen die Leute dein Programm bisher auf?

Bislang gut! (lacht) Ich bekomme immer wieder positive Rückmeldungen nach den Vorstellungen. Es ist immer sehr erfreulich, wenn sich die Leute dann tatsächlich noch persönlich an einen wenden und inhaltlich Stellen aus dem Programm ansprechen, die sie berührt haben. Das ist schon etwas Besonderes. Ich habe es mir auch selbst angewöhnt, bei Künstler:innen, die ich spannend finde, je nach Zeit und Möglichkeit auch ein persönliches Feedback auszudrücken.

Was sind die Kernpunkte deines Programms?

Das Überthema ist, was es für junge bis mitteljunge Frauen wie mich bedeuten könnte, Kinder zu haben. Insbesondere im Zusammenhang mit einem Berufsleben, das einem auch am Herzen liegt – und was es da gesellschaftlich nach wie vor für Herausforderungen zu meistern gilt, um das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Die Protagonistin auf der Bühne ist eigentlich kinderlos, aber beginnt sich im Rahmen einer Baby-Sitting-Situation diese Fragen zu stellen.

Wie es aber in der Kleinkunst so ist, gibt es links und rechts auch viele Abzweigungen und Exkurse in ganz andere Themen. Das ist das Schöne am Kabarett: Man kann an nur einem Abend von den kleinen Banalitäten bis hin zu schwerwiegenden Themen praktisch alles abdecken – und das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, weil es das Genre einfach hergibt.