Der Österreichische Kabarettpreis 2023 geht an Alex Kristan. Der vor allem für seine Stimmimitationen bekannte Komiker überzeugte die Jury in seinem aktuellen Programm "50 Shades of Schmäh" mit "souveräner Bühnenpräsenz" und "präzisen Beobachtungen des Alltags", wurde am Montag mitgeteilt.

Den Programmpreis heimst Christian Dolezal ein, der Förderpreis geht an Newcomerin Maria Muhar. Über den Sonderpreis darf sich zudem das Satireportal "Die Tagespresse" freuen.