Michael Buchinger im Interview: "Hass ist etwas Befreiendes!"

„Ein bisschen Hass muss sein“ ist dein zweites Bühnenprogramm. Wer oder was bekommt diesmal deinen Hass ab?

(lacht) Den meisten Hass krieg vielleicht ich selbst ab! Es ist viel Selbstironie dabei. Natürlich geht es aber auch um die Nervigkeiten des Alltags. Zum Beispiel um gewisse Leute, die ihre Masken nicht so gerne tragen, oder die Unarten in der Welt des Online-Datings, wie zum Beispiel unerwünschte Nacktbilder ... Auch geht es um mein persönliches Umfeld. Ich bin jetzt 28, und in meinem Freundeskreis sind schon viele Leute sehr „gesettelt“, ziehen raus aus der Stadt auf Land, und so weiter. Ich hasse es sehr, dass ich momentan zu niemandem sagen kann: „Hast du heute Abend spontan Lust, auf ein Bier zu gehen?“, weil alle frühestens in drei Wochen Zeit haben …

I feel you, das ist in meinem Freundeskreis momentan auch so!

Ich hab das auch bei der Premiere gemerkt. Es sind zwar einige FreundInnen gekommen, aber manche haben auch gesagt: „Naja, ein Monat vorher Bescheid geben, ist schon recht knapp …“ Und das ist jetzt keine Übertreibung!

Hass gilt als sehr negativ behaftete Emotion. Warum „muss“ Hass deiner Meinung nach sein?

Ich mache das ganz bewusst polarisierend, schon seit Beginn mit meinen „Hass-Listen“ auf YouTube. Denn umgekehrt wird das Wort „Liebe“ genauso inflationär benutzt: „Ich liebe diesen Lippenstift“, „ich liebe diesen Chardonnay“ … dabei ist das ja auch ein starkes Wort. Ich dachte mir, ich dreh das einfach um und mache das Gleiche mit Hass.

Würdest du sagen, dass du ein „Grantler“ bist?

Auf jeden Fall! Ich bin mit 18 Jahren als lieber, optimistischer Bub nach Wien gezogen. Die Stadt hat dann einen Grantler aus mir gemacht (lacht). Was ich aber gut finde, denn das ist heute ja mein Kapital! Und wenn der Grant mal draußen ist, sei es in Form eines YouTube-Videos oder eines Kabarettprogrammes, fühl ich mich auch gleich viel befreiter. Daher bin ich im „echten Leben“ auch ein sehr umgänglicher Mensch. Ich brauche einfach dieses Ventil.