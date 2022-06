Das heißt, du bist auch bei Reality-TV bestens bewandert?

Eigentlich nicht, bis auf "GNTM", das haben wir zur Familiensendung erkoren. Das ist wie Fußball: Wir sind fürs Team Mittermeier und lästern ab. Ich mein', was Heidi Klum da veranstaltet … von wegen Diversity, das ist doch alles gelogen! Am Ende des Tages kommst du nur weiter, wenn du Quote machst.

Sprich Heidi Klum und Co. bekommen auch ihr Fett weg in deinem Programm?

Es ist die gefühlt die 97. "GNTM"-Staffel, und es hat sich nach wie vor nichts geändert. Sätze wie: "Oh, wenn ich nicht gut vor Heidi gehen kann, dann bin ich raus", sind ja für die Ewigkeit! Es ist "Warten auf Godot", nur halt mit Models. "Germany’s Next Topmodel" ist eigentlich "Squid Game" auf dem Catwalk. Am Schluss heißt es eben: Eine hat das Foto. Nur, dass "Squid Game" im Vergleich nicht so menschenverachtend ist.