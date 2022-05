Wie kam die Idee auf, Kabarett und Musik im Programm zu mischen?

Das kommt zum einen durch die Ausrichtung im Casanova, zum anderen hängt das wohl auch mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich bin gelernter Musiker, bei all meinen Kabarettprogrammen sind auch Songs dabei. Für mich als Kulturkonsument ist das auch eine der spannendsten Geschichten. Für Musiktheater-Aufführungen oder klassische Ensembles gibt es viele andere schöne Plätze, unsere Bühne ist für Kabarett, Kleinkunst und Konzerte da.

Apropos: Du wirst selbst auch auf der Praterbühne stehen, etwa mit deinem neuen Programm „Schiefliegen“. Worauf können wir uns da freuen?

Auf alltägliches Schiefliegen, auf das Scheitern, auf das Eingestehen von Fehlern. Dass man entlarvt wird in Zeiten wie diesen, in denen die Oberg’scheiten immer mehr Glaubwürdigkeit verlieren, weil jedes Schulkind sofort nachgooglen kann, dass da grad ein Blödsinn gesagt wurde. Auch werde ich mich diesmal bei der Songauswahl – für meine Verhältnisse! – sehr modern präsentieren. Normalerweise bewege ich mich gerne in den 50er bis 70er-Jahren, diesmal gibt es sogar Lieder aus den Zehner- oder Zwanzigerjahren. Ich arbeite mich diesmal zum Beispiel am Josh. ab, oder an Seiler und Speer, vielleicht auch an bisschen an Alle Achtung. Natürlich in allem Respekt, denn ich finde es sehr schön, dass der Austropop in seinem neuen Gewand aktuell so eine große Breitenwirkung hat.