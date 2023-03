Sie schlüpft in Sekundenschnelle von einer Rolle in die nächste, singt, tanzt und schleudert die Wuchteln dabei nur so heraus: Nadja Maleh ist eine Meisterin ihres Fachs. Wobei sich dieses nur schwer definieren lässt, denn die Künstlerin ist so vielseitig, das kein Label für sie zu passen scheint. Gleiches gilt für ihr neues Programm "Bussi Bussi", das am Mittwochabend im bummvollen Wiener CasaNova Premiere feierte. Zwar als "Kabarettsolo" deklariert, kann von "solo" hier eigentlich keine Rede sein, wenn man die Achterbahnfahrt durch Malehs Repertoire live miterlebt.