Viele Geschichten, nur wenig Zeit

Eines ist klar: In sein 60-minütiges Lebens-Potpourri hat er so viele lustige Storys reingepackt wie er nur konnte. Das ist im Kabarett – wie auch in fast allen anderen kreativen Tätigkeiten – das klassische Anfänger-Hoppala. So nach dem Motto: Wenn man es endlich auf eine bedeutende Bühne geschafft hat, warum sollte man dann nicht alles zeigen, was man kann?

Das Tempo mag dadurch an manchen Stellen zu schnell, an anderen etwas zu langsam sein. Aber das ist nichts, was man Romeo Kaltenbrunner wirklich ankreiden kann. Denn der rote Faden bleibt immer in Sichtweite. Und außerdem ist sich der Kabarettist nicht zu schade, wichtige gesellschaftliche Themen in seinem Programm unterzubringen. Allen voran geht es dem Alltagsrassismus an den Kragen – ob in Form seiner alten Nachbarin, die ihn als “mein brauner Romeo” bezeichnet oder als Frage beim Bewerbungsgespräch, woher er denn wirklich kommen würde.