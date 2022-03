Vom Kabarettisten zum Bestsellerautor

Auf der österreichischen Bestsellerliste des Jahres 2021 landete er mit beiden Krimis - Platz drei für "Uhudler-Verschwörung", Platz sechs für "Kopftuchmafia" - noch vor heimischen Literatur-Profis wie Michael Köhlmeier und Monika Helfer. Das sollte mehr für die anderen als für ihn ein Problem sein, denkt man sich. War aber nicht so. "Ich hab ich mir gedacht, ich hab das alles nicht verdient und mich für den Erfolg entschuldigt, gerade in Bezug auf meine Krimis." Doch in der Therapie hat er nun kapiert: "Lernen, sich zu mögen, ist der Schlüssel zum Erfolg." Und er hat auch gelernt, Nein zu sagen: "Man merkt, alles wird einem schon zu viel, aber man nimmt noch immer Dinge an, weil man niemanden enttäuschen will. Man fürchtet, man wird sonst nicht mehr gemocht. Aber man kommt drauf: Es passiert nichts, wenn man Nein sagt."

Arbeit am Buch in der Reha

Im September war Stipsits bereits zum zweiten Mal von einem Burn-out ereilt worden, dreizehn Jahre nach seinem ersten. Er sagte alle Auftritte ab, begab sich in Therapie und machte eine sechswöchige Reha für psychosomatische Störungen. "Unter den Patienten ist dabei ein großes Gemeinschaftsgefühl entstanden. Wir haben viel Spaß gehabt. Wir haben schon auch geweint - aber auch sehr viel gelacht", erzählt er im Gespräch mit der APA und schließt nicht aus, dass das eine oder andere davon später einmal in ein Programm von ihm einfließen könnte.

In der Mitte des Reha-Aufenthaltes kamen die Gedanken bei seinen täglichen Waldspaziergängen immer häufiger auf den bis dato zu einem Drittel geschriebenen Krimi zurück. Also nahm er immer sein Diktafon mit und setzte sich später hin, um das Aufgesprochene mit zwei Fingern abzutippen. Spracherkennungssysteme scheitern bei ihm einstweilen noch am Umgangssprachlichen. "Die Entstehungsphase eines Krimis finde ich ja am spannendsten. Wenn man den Plot entwirft, den man dann atmosphärisch anreichert. Denn in erster Linie will ich unterhaltsame Bücher schreiben, die schon auch spannend sind, wo man aber vor allem die Atmosphäre im Dorf Stinatz mitbekommen kann."