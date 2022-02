Es soll ein "schonungslos provokanter" Einblick in dein Leben sein. Was daran ist schonungslos?

Wir haben alle noch sehr ätherische Ideen von Weiblichkeit beziehungsweise Menschen mit weiblich gesehenen Körpern. Das breche ich auf. Es geht viel um Dreck, Blut, um die ungeschönte Realität. Einerseits im Körperbild, andererseits bei den Traumata, die man so am Lebensweg aufsammelt. Es ist schonungslos gegenüber vorherrschenden Strukturen, aber auch gegenüber mir selbst. Ich glaube, es gibt viele Momente, in denen man sich wiederfindet, und die einen auch aufrütteln.

Welche Reaktionen bekommst du vom Publikum, wenn du harte Themen wie toxische Beziehungen, Depressionen oder Diskriminierung behandelst?

Ganz unterschiedlich, es hängt auch stark von Geschlecht oder Alter ab. Gerade Menschen in meinem Alter oder jünger sind weniger schockiert von den Dingen, die ich sage, sie erkennen sich selbst oft darin. Für Ältere hat es meist einen anderen Schockwert, was auch daran liegt, wie sie mich als Frau interpretieren. Mit diesen Erwartungshaltungen spiele ich aber gerne: Ich gebe mich hyper-feminin in meiner Präsenz und arbeite an der Entmystifizierung der Frau.

Braucht es mehr von diesen Schockmomenten auf den österreichischen Bühnen?

Schwierige Frage, weil solche Provokationen oft auf dem Rücken von Menschen stattfinden, zu denen man selbst gar nicht gehört. Ich würde mich nie an den Wunden anderer marginalisierter Bevölkerungsgruppen bedienen, nur um Schockmomente zu erzielen, da ich das billig finde und es mich selbst nicht betrifft.

Ich glaube allerdings, dass es wichtig ist, sich einer brutaleren Sprache zu bedienen, um gängige Strukturen aufzubrechen. Es gibt zwar viele Comedians, die es schaffen, in einer sehr gewählten Sprache trotzdem politisch zu sein. Für mich ist es aber das einzig logische Ausdrucksmittel: Ich habe hässliche Gefühle, die ich auch hässlich ausdrücke. Wobei ich trotzdem in einer stilisierten Ästhetik bleibe.