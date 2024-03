Das Ausländersein "wegintegrieren"

Für die Familie beginnt eine Odyssee namens Integration, vor allem das kleine Mädchen will sich perfekt ihrer neuen Heimat anpassen. Das Buch ist autofiktional, vor allem beim Thema Integration baut die Autorin viel von ihren eigenen Erfahrungen ein. Sie kennt die Lasten eines Migrantenkindes nur zu gut. "Ich wollte beweisen, dass ich es verdient hatte, in diesem Land zu leben, in dem andere zufällig per Geburt und mit geschenkter Staatsbürgerschaft landen", so Irina gegenüber events.at.

Also leistete sie stets mehr als ihre autochton-österreichischen Kommiliton:innen – in der Schule, auf der Uni und im Job. Auch ihr Umfeld hat sie quasi gefiltert und die Ausländerin aus sich "wegintegriert", wie sie es in einem Interview mit dem ORF erklärte. "Ich bin in einer sehr autochthon-österreichischen Mitte aufgewachsen, wo ich oft die einzige Person mit Migrationsgeschichte war. Ich habe lange gedacht, dass das der einzig richtige Weg zur Integration wäre“, sagt sie. Erst später habe sie realisiert, wie wichtig es ist, sich mit anderen Menschen über gemeinsame Erfahrungen zu vernetzen.