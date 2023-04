Er ist der Mann hinter der Kulisse, er ist Chauffeur, seelische Stütze, Regisseur, Klartext-Redner, Manager und Gag-Schreiber – das Phantom des Kabaretts, wenn man so will. Warum Andi Peichl nun selbst auf der Bühne steht und sein erstes Soloprogramm "Liebe. Ein Tobsuchtsanfall." präsentiert? Weil sein eigenes Leben mehr als genug hergibt, um rund zwei Stunden Entertainment zu garantieren. Am Dienstagabend ließ Peichl bei der Vorpremiere das Publikum des Niedermair an seiner Geschichte teilhaben.