Vitasek mit neuem Programm

Nicht fehlen durfte natürlich die Pandemie (war da was?), wobei Vitasek in Wien immer noch die 3G-Regel ausmachte: "Geh bitte, geht scho und geht's scheißen!" Nein, natürlich müsse man froh sein, dass nun Normalität wieder eingekehrt ist, dass man in der U-Bahn auf Tuchfühlung gehen kann und ein Huster keine schreckensgeweihte Blicke mehr hervorruft. Andererseits: Was ist heutzutage schon normal? Geht es nach dem Kabarettisten, sicher nicht penetrante bis absurde Werbungen für Mittel gegen Erektionsprobleme oder nervige Papageien in Möbelhäusern.

Am nachhaltigsten zündeten Vitaseks Pointen immer dann, wenn sie im Mantel der Melancholie verpackt waren. Dafür hat er immer noch ein Händchen, egal ob es um eine daumengroße Mutter, die mittlerweile im Kopf lebt, ging oder einen gottgleichen Bob Dylan, der an der Himmelstür wartet. Das Älterwerden und die Trubel der Jetztzeit behielten im Vergleich zur politischen Schlagseite eindeutig die Oberhand, während politische Korrektheit gerne an die Wand gefahren wurde - nicht immer, aber wenn, dann ordentlich.