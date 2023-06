Wer ist deine Zielgruppe?

Schwierig zu sagen! Sie scheint aber relativ weiblich zu sein, es sind wesentlich mehr Frauen unter meinen Follower:innen. Es gibt natürlich immer Publikum, das sich mit deinen Themen vielleicht nicht ganz so identifizieren kann, das hängt ja auch davon ab, wie man sozialisiert wurde. Ich bin nicht sicher, ob das Programm den Senior:innen gefallen wird (lacht). Aber ich glaube, wenn man generell Gefallen an dieser Art von Humor findet, ist es egal, wie alt man ist oder welches Geschlecht man hat. Wieder das Schöne am Live-Stand-Up: Man kann dabei über viele Themen lachen, mit denen man sich sonst vielleicht nicht auseinandersetzen würde. Aber die Person auf der Bühne nimmt dich in diesem Moment einfach mit. Das ist das Tolle an Live-Publikum!

Wie gehst du mit Kritik und Hasskommentaren auf Social Media um?

Daran habe ich mich mittlerweile sehr gewöhnt. Am Anfang nimmt das einen noch sehr mit, man projiziert den ganzen Hass auf sich selbst. Doch irgendwann merkt man, dass die positiven Kommentare viel, viel mehr sind! Wir Menschen sind leider ein bisschen darauf trainiert, uns auf das Negative zu fokussieren. Aber mittlerweile kann ich gut umdenken und das Positive stärker sehen. Was nicht heißt, dass ich konstruktive Kritik nicht gerne annehme! Aber Hasskommentare sollte man versuchen, mit aller Kraft geistig auszublenden. Mal ehrlich: In welcher Situation befindet sich denn eine Person, die ins Internet geht und dort andere beleidigt? Da denke ich mir, die hat eigentlich ganz andere Probleme als mich.

Du wolltest laut eigenen Angaben Journalist werden, es wurde dann aber doch die Comedy. Warum?

Ich habe ja in Wien Publizistik studiert und hatte auch wirklich großen Spaß dabei. Aber die Comedy gibt mir einfach mehr Möglichkeiten, die vielen Dinge, die auf der Welt passieren, mit einem lustigen Twist direkt zu verarbeiten. Das hat sich als gutes Ventil für mich entpuppt. Da war die Liebe zur Comedy wohl größer als die Liebe zum seriösen Journalismus (lacht).

Das ist durchaus legitim. Wusstest du schon immer, dass du Menschen zum Lachen bringen möchtest?

Ich selbst lache gerne viel, ich stamme auch aus einer kreativen Familie, meine Mutter ist Künstlerin, mein Vater Graphiker. Sie hatten stets ein Gespür für humorvolles Timing, das hab ich mir ein bisschen abgeschaut. Natürlich ist da auch die Frage, ob man gerne im Mittelpunkt steht – und ja, das tue ich. Ich habe recht früh Gefallen daran gefunden, andere Leute zu unterhalten.