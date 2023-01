Wie hat das Projekt „Dr.Bohl“ seinen Anfang genommen?

Paulus: Mit dem 20. Geburtstag meines besten Freundes, für den ich ein nicht ganz klassisches Gratulationsvideo machen wollte. Ich bin in die Innenstadt gegangen und hab spontan fremde Leute auf der Straße über ihn befragt. Da kam auch unsere schöner Pfannenwender zum ersten Mal zum Einsatz, weil wir irgendein Mikro gebraucht haben. Leider haben wir aufgrund des nicht so seriösen Equipments nur wenige Leute gefunden, die mit uns reden wollten (lacht). Also wurde eben ich selbst interviewt, dafür bin ich kurzerhand in irgendwelche Rollen geschlüpft. Und das ist auch am besten angekommen bei diesem Geburtstagsvideo, die Leute haben uns gefragt: „Warum macht ihr sowas nicht öfter?“. So wurde die Idee geboren.

Wie habt ihr diese dann weiterverfolgt?

Paulus: Weiter ging es dann mit Facebook-Videos, am Anfang nur im Freundeskreis. Beim vierten oder fünften Video ging es dann um „Studenten in den Sommerferien“ – und das ist damals auf Facebook schon richtig viral gegangen! Da haben wir gemerkt: Okay, das ist etwas, da markieren sich die Leute drunter, darüber tauschen sie sich gerne aus. Also haben wir in dem Stil weitergemacht. Später ist das Ganze zu Instagram gewandert, dort haben wir mit unseren Videos sehr coole Responses erhalten und schnell eine Community aufgebaut. Und irgendwann im Lockdown meinte ein Freund dann: „Warum macht ihr nicht auch TikTok?“ Seitdem fahren wir quasi zweispurig, mit Instagram und TikTok.

Habt ihr irgendeine Art von Schauspiel- oder Sprechausbildung absolviert?

Paulus: Gar nicht. Wir haben immer nur Spaß daran gehabt, uns zu verkleiden und in irgendwelche Rollen zu schlüpfen.