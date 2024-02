Applaus für die Geschichtenerzähler BlöZinger

Und genau so läuft der Abend auch ab, fast schon wie im Film. Mit nur wenigen Mitteln und umso mehr schauspielerischem und pantomimischen Geschick nehmen BlöZinger das Publikum mit von Wien nach Afrika ("Direktflug, war ein super Angebot!") – wie und warum genau, soll an dieser Stelle nicht gespoilert werden. Das Ziel liegt schließlich im Weg, der Witz und die Komik finden sich in den verschiedenen Rollen, in die die beiden Künstler mit viel Mimik in Windeseile schlüpfen. Man trifft so im Laufe dieser "Reise", bei der so ziemlich alles schief geht, was eben schiefgehen kann, auf allerlei skurrile Charaktere – und wird daran erinnert, wie man irgendwo im Nirgendwo vielleicht auch wieder zu sich selbst und zur eigenen Mitte zurückfinden kann. Übrigens: Viel Gin Tonic dabei trinken, kann nur helfen!

Das Programm, bei dem Petra Dobetsberger Regie führte, reiht somit eine chaotische Situation an die nächste, aber keine Sorge: Zum Schluss fügt sich jedes Detail ins große Ganze der humorvollen Geschichte. Die Reise endete dann wieder im Stadtsaal, wo es lauten Applaus für das Duo gab.