Ihr habt das Duo BlöZinger 2004 gegründet, sprich heuer ist 20-jähriges Jubiläum. Wie blickt ihr auf die zwei gemeinsamen Jahrzehnte zurück?

Roland: Das klingt so ewig lang, zwei Jahrzehnte (lacht).

Robert: Das Spannendste war wohl, dass sich aus einem Hobby-Projekt irgendwann ein Beruf entwickelt hat. Wir hatten viele Wegbegleiter:innen, die aufgetaucht, dann aber wieder verschwunden sind, neue, die dazukamen … Es hat eine große Fluktuation in der Branche gegeben, speziell natürlich in den letzten drei Jahren.

Roland: Erschreckend war auch, dass wir älter geworden sind. Wir haben es lange nicht geglaubt …

Robert: Wir brauchen jetzt weniger Haargel, dafür mehr Diät-Beratung.

Weil ihr gerade die Fluktuation angesprochen habt: Erst vor kurzem gaben etwa die Gebrüder Moped ihre Auflösung bekannt. Würdet ihr jungen Nachwuchskünstler:innen überhaupt dazu raten, heutzutage ins Kabarett-Business einzusteigen?

Robert: Alles steht und fällt mit der Frage, ob man etwas wirklich machen will. Falls ja: Unbedingt! Wenn man das tiefe Bedürfnis hat, eine Geschichte auf der Bühne zu erzählen, muss man es eben machen. Es hat immer einen Grund, warum man auf die Bühne geht. Daher kann man jemanden, der das wirklich fühlt, auch gar nicht davon abhalten. Ob man dann kommerziell erfolgreich wird und bleibt, hängt von so vielen Faktoren ab, die man meist gar nicht mitbestimmen kann. Glück gehört ebenfalls dazu – zu richtigen Zeit am richtigen Ort sein ...

Roland: Talent ist oft auch ganz gut. Und Fleiß. Denn trotz des ganzen Spaßes bleibt es am Ende des Tages ein hartes Business. Das hat man gerade in den letzten Jahren deutlich gemerkt.

Euer zehntes Programm "Das Ziel ist im Weg" feiert am 20. Februar Premiere. Was sagt uns der Titel?

Robert: Der begleitet uns schon deutlich länger als das Programm selbst. Dieser Spruch stand an einer Wand im Vorderhaus Freiburg …

Roland (unterbricht): Nein, nein. Das stand im Alten Kino Ebersberg.

Robert: Ganz sicher nicht, es war Freiburg im Vorderhaus.

Roland: Nein, ich bin sicher, …

(1 Minute Diskussion später)

Robert: Jedenfalls ist dieser Spruch an einer Wand gestanden, und wir haben den immer geliebt. Da es in unserem neuen Programm ums Reisen geht und wir die Leute "mitnehmen" wollen, passt der Titel natürlich perfekt.