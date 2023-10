Der Lesungsabend mit Sebastian Hotz ist von Beginn bis zur letzten Minute ein amüsanter Spaziergang durch den Wald des Irrsinns, dem wir uns täglich insbesondere im Internet stellen. Die Sprache in seinem Buch mag vielleicht immer wieder in langen, lyrischen Sätzen ausarten, auf der Bühne setzt der 27-Jährige ihre Wirkung aber umso gekonnter in Szene. Dabei macht er auf gesellschaftliche Absurditäten und festgefahrene Muster aufmerksam, die vielleicht gar nicht so schwer zu überwinden wären, wenn wir unsere Energie nicht mit unwichtigeren Dingen verschwenden würden. Etwa damit, ein "Alpha" zu werden.

Am 10. Dezember macht El Hotzo nochmals einen Besuch in Wien.