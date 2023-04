Von modernen Wölfen, modernem Aufwachsen und dem modernen Mann-Sein: Sebastian Hotz lässt in "Mindset" (erschienen im Verlag Kiepenheuer & Witsch) seine Charaktere durch die Absurdität und Logik der Gegenwart navigieren. Mit seinem ersten Versuch als Buchautor gibt "El Hotzo" einen Einblick in seine Welt des Humors, der Finanz-Coaches und frustrierter Durchschnittsbürger vom Land. Aber auch Themen wie Selbsthass, das Verzweifeln an der Gesellschaft und Bewältigungsstrategien dafür finden in seinem Roman Platz.

Sebastian Hotz ist 1996 in Oberfranken, Bayern geboren, und seit Jahren ein Standard in meinem täglichen Instagram-Feed. Nicht nur ich, auch Millionen andere deutschsprachige Millennials und Gen Z-Angehörige auf Instagram und Twitter finden Gefallen an seiner Art von Humor.