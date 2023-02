"Mein Name ist Erika. Ich bin halb Japanerin, halb Österreicherin – Jackpot!”. Eine Begrüßung, die sitzt, vor allem, wenn sie mit einem gewissen Sarkasmus vorgebracht wird. Und davon hat Erika Ratcliffe mehr als genug auf Lager. Schon in den ersten paar Minuten ihres neuen Programms “Bad Boy”, das am Dienstagabend im Kabarett Niedermair Premiere feierte, wird klar, dass sich der Titel auf sie selbst bezieht.