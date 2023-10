... und noch ein Lied

Fürs Grande Finale darf sogar Show-Ikone Rudi Carell der Liebeshungrigen mit seiner Stimme aus dem Jenseits (!) unter die Arme greifen; das 50-Plus-Publikum jauchzt in vergnügten Reminiszenzen. Schade nur, dass Marold diese durchaus witzige "Herzblatt"-Einlage dazu nutzt, um so ziemlich alle weiblichen Klischees bei der Suche nach Liebe zu spielen, die man sich nur vorstellen kann (oder sich im Jahr 2023 eigentlich gar nicht mehr vorstellen möchte).

Aber egal, es wurde schon fünf Minuten am Stück geredet, da müssen gleich drei Lieder hintereinander her! Und wenn man vielleicht einen schlechten Tag gehabt hat, kann man am Ende des Abends zumindest sicher sein, dass es der armen Dragica aus dem kroatischen Volkslied in der Zugabe (weil warum nicht?!) immer noch dreckiger geht als einem selbst.

Fazit: In "Radikal inkonsquent" macht Marold schlicht und einfach, was sie will – und das mit Herzblut, tollem Stimmumfang und grandioser instrumentaler Begleitung. Man könnte aber meinen, dass sie eigentlich lieber auf einer Musical-Bühne stehen würde, denn der Kabarett-Abend ufert schlichtweg in einer Hitparade (für ältere Semester) aus. Fans werden daran aber wohl Gefallen finden.