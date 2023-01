Martin Kosch - Haben Sie eine Kundenkarte? NAAA!

Wer kann es auch schon nicht mehr hören, diesen sich ständig wiederholenden Satz in diversen Geschäften: "Haben Sie eine Kundenkarte?" Martin Kosch antwortete einmal sehr entnervt und lautstark darauf. Wie konnte es nur so weit kommen, dass es ihm komplett die Sicherung durchschoss? In einem Mix aus Pointen, Zauberei, Dialekt- und Wortspielen macht sich Kosch in seinem neuen Programm Gedanken zu Dingen wie der Energiekrise des eigenen Körpers oder dem Klimawandel in Beziehungsgesprächen.