Am 23. November kam es in der "Gruam" in der Wagramer Straße 109 im 22. Bezirk zu einem Brand. Die Ursache war laut Angaben eine defekte Heizung, das Theater, das sich in einem Kellerlokal befindet, wurde durch das Feuer völlig zerstört.

Laut Website ist der Spielbetrieb nun bis Juni 2024 eingestellt. Die kleinste Kleinkunstbühne in Wien mit lediglich 40 Sitzplätzen war einst Sprungbrett für viele namhafte Künstler:innen, darunter etwa Thomas Stipsits, Peter Klien oder Klaus Eckel.