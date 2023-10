Neue Kabarettformen

In den 90ern fand ein großer Umbau statt, von 1991 bis 2001 fungierte der Kabarettist I Stangl als Leiter des Kabaretts, das Kindertheater und satirisches Theater zogen ein. Von 2001 bis 2003 war Doris Ringseis für die Geschicke des Hauses zuständig. Seit 2004 wird das Kabarett von Andreas Fuderer und Fritz Aumayr geführt. "Wir setzen auch auf neue Formate, wie zum Beispiel der ,Satirischen Lesung’ – und so entsteht ein anspruchsvoller und ansprechender Mix aus traditionellen Programmen und neuen Kabarettformen", so Fuderer.

Die Spielstätte für Kleinkunst sieht sich nach wie vor als Anlaufstelle für Nachwuchstalente – Malarina, Maria Muhar oder Toxische Pommes fanden hier eine Bühne und wurden gefördert. Im Niedermaier gelten sie als große Hoffnungsträger:innen des österreichischen Kabaretts.