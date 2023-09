Comedy ist ein hartes Geschäft, das wusste Michael Bauer schon von Anfang an. Er musste also Wege finden, um das Publikum auf sein Material aufmerksam zu machen. Das erzählte Bauer gleich zu Beginn dem ausverkauften Saal im Kabarett Niedermair am Premiere-Abend seines Programms "Was frag ich auch so blöd".

Er begann, so ging seine Geschichte weiter, mit der Suche nach einem originellen Namen, denn Menschen, die Michael Bauer heißen, "gibt es wie Sand am Meer". Über Suchmaschinen gefunden zu werden wäre damit kaum möglich. Aber dann kam ihm die zündende Idee, die auch zeigt, dass manchmal das Leben die besten Geschichten schreibt. Irgendwann dämmerte ihm, dass ihn seine Frau oft mit den Worten "Michibär, Heidelbeerhugooo" um einen Hugo mit Heidelbeeren bat. Der Name gefiel ihm. Und er war nicht vergeben im Netz.