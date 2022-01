Gerade in Pandemie-Zeiten ist der Ausblick auf den Open-Air-Sommer umso schöner. Die heimischen VeranstalterInnen haben sich den Gegebenheiten angepasst und seit 2020 einige Outdoor-Events ins Leben gerufen, die einen möglichst Corona-sicheren Kulturgenuss an der frischen Luft ermöglichen sollen.

So etwa die Wiener Kabarettszene. Auch in diesem Jahr können wir uns auf Humor und Unterhaltung im großen Outdoor-Rahmen freuen. Hier eine Vorschau der bereits fixierten Termine, zum Notieren in die Kalender: