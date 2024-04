Jonas statt Yasin

Als Sohn eines marokkanischen Vaters und einer algerischen Mutter lernte Khalid Bounouar schon in der Schule, was es heißt, doppelte Leistung erbringen zu müssen. "Wenn der deutsche Mitschüler eine Zwei geschrieben hat, brauchte man mindestens eine Eins, um genauso gut dazustehen", erinnert er sich zurück. Dennoch sieht er seinen Migrationshintergrund als "Supermacht", die es ihm erlaubt, Dinge anzusprechen, die in der Gesellschaft schief laufen. "Früher gab es den Hofnarren, der alles sagen durfte und allen den Spiegel vorhielt, heute gibt es Comedians", so Bounouar. Humor sei für ihn einerseits ein Ventil, um Ärger Luft zu machen, andererseits aber auch eine Therapie, um rassistische Erfahrungen zu verarbeiten.

Das Thema Diskriminierung und Rassismus zieht sich wie ein roter Faden durch sein Programm: Der Bühnencharakter Yasin, der eine Ausbildung zum Kaufmann für Dialogmarketing macht, gibt sich etwa am Telefon als "Jonas" aus, um besser durchzukommen. Bounouar spielt aber auch mit gängigen Vorurteilen verschiedener Communities – und trifft damit einen Nerv. "Über 90 Prozent der Geschichten in meinem Solo sind wahr. Ich schreibe auf, was mir oder jemandem aus meinem Umfeld passiert ist", erzählt der Künstler. Viele Zuschauer:innen hätten ähnliche Situationen erlebt und fänden sich in seinen Gags wieder, weshalb die Witze für Bounouar nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich und befreiend sein sollen.