Wenn ihr etwas mal nicht wisst – googelt ihr es nach?

Aigner: Natürlich! (lacht) Google ist nix Böses, auch wenn Hausärzt:innen immer verzweifeln, wenn Patient:innen zu ihnen kommen und sagen „Ich hab’s schon gegoogelt“. Das ist heute eben so, wir haben das Gesamtwissen der Menschheit im Computer oder Handy greifbar. Das ist ja etwas Gutes! Wir sollten nur nicht immer alles gleich glauben, was uns da entgegenspringt – und uns überlegen, wem wir vertrauen. Denn zu jeder beliebigen Meinung findet man im Internet garantiert jemanden, der sie vertritt. Das Sortieren in „vertrauenswürdig“ und „nicht vertrauenswürdig“ ist die große gemeinsame Aufgabe.

Wie verortet ihr die Gewichtung von KI für die Zukunft? Klopft ein Matrix-Szenario bereits an die Tür?

Aigner: Meine Einstellung ist, dass wir schlichtweg nicht wissen, ob das gut oder schlecht endet. Und da ich es eh nicht beeinflussen kann, bleibe ich im Zweifelsfall lieber optimistisch. Ich glaube, wir werden eine Art KI-Wettrüsten erleben: Sie wird natürlich auch zum tollen Instrument, um Nachrichten zu fälschen, die perfekt und zuverlässig aussehen. Aber KI wird auch dabei helfen, Wahres von Falschem zu unterscheiden. Es stellt sich die Frage: Was geht schneller, welche Seite wird sich durchsetzen?

Moder: Ich bin eher auf der pessimistischen Seite – ist als geborener Wiener wohl mein Naturell. Ich sehe auch viel Potenzial in der Bekämpfung von Fake News, jedoch macht mir die gesellschaftliche Entwicklung Sorgen. Denn bisher war es in der Geschichte so, dass technische Innovationen eher jene Jobs haben wegfallen lassen, die tendenziell weniger gute Ausbildungen brauchen. KI aber ist eine Innovation, die gerade Jobs von sehr gut ausgebildeten Leuten gefährdet. Jurist:innen, medizinische Diagnostik, Journalist:innen, … ich habe keine Ahnung, wie eine Gesellschaft reagiert, wenn die am besten ausgebildeten Leute auf einmal merken, dass man nur noch ein Zehntel von ihnen braucht.