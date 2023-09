Warum wurde dein aktuelles Programm deiner Meinung nach ausgezeichnet für den Hauptpreis?

Gute Frage, die man wohl eher an die Jury richten müsste (lacht). Vielleicht, weil es doch auch ein bisschen den Zeitgeist trifft. Ich widme mich dem Thema Humor im Sinne des Zugangs. Der Titel lautet ja "50 Shades Of Schmäh", er spielt natürlich ein bisschen mit dem Filmtitel. Es ist aber nur angelehnt daran und hat natürlich nix mit SM zu tun, sondern eben mit den verschiedenen Schattierungen des Humors innerhalb der Gesellschaft. Das ist die Quintessenz des Programms – und natürlich auch mein 50. Geburtstag.

Wir haben also die Facetten des Humors – findet die Politik auch Platz in deinem Programm?

Tatsächlich umschiffe ich die Untiefen der Politik möglichst in meinen Programmen, die will ich mir aus psycho-hygienischen Gründen einfach nicht zumuten. Um Polit-Satire in Österreich wirklich profund für das Publikum servieren zu können, muss man sich massiv mit der Materie auseinandersetzen. Angesichts der aktuellen politischen Ereignisse in Österreich entscheide ich mich bewusst dagegen. Um es auf einen Punkt zu bringen: Ich will schließlich Spaß an meiner Arbeit haben.

Was also servierst du deinen Zuschauer:innen stattdessen noch alles?

Mein Zugang ist, dass ich eine Mischung aus unbeschwertem Lachen und ein paar Denkanstößen liefern möchte. Wozu braucht man 2022 zum Beispiel eine Fußball-WM in Katar? Solche Themen greife ich gerne satirisch auf. Auch spiele ich mit Metaphern zum Thema Älterwerden – was ändert sich im Leben alles mit 50?