In den Bezirken

Tipp: Das Rabenhof Theater präsentiert in Zusammenarbeit mit den Wiener Volkshochschulen außerdem Highlights aus dem Gemeindebautheater in verschiedenen Bezirken. Jenseits von Gürtel und Donaukanal gibt es in den Veranstaltungszentren Floridsdorf, Liesing, in der Kulturgarage Seestadt und (neu!) auch in Favoriten Rabenhof-Produktionen zu sehen. Mehr dazu hier.