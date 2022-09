Ein Programm für "Boomer"?

Was einen durchschnittlichen Millennial oder Zoomer normalerweise schrecklich (um es mit adäquatem Vokabular zu sagen) "cringen" – also vor Fremdscham zusammenzucken – lässt, wird vom selbst-identifizierten Mitglied der "Baby-Boomer" Groebner handwerklich so gut umgesetzt, dass man tatsächlich nichts daran auszusetzen hat. Laut Groebner gibt es nämlich viele Dinge, zu denen man eine Haltung haben kann, selbst wenn es nur die schlechte eigene ist, die zu lähmenden Rückenschmerzen führt. Oder vielleicht die Haltung zur Welt? Die ist ja besonders schwierig, weil die Welt selbst so haltlos ist.

Ja, das neue Programm von Severin Groebner macht Spaß, am meisten sicherlich der Generation "Boom". Kommt auch nicht von ungefähr: Groebner ist unter anderem regelmäßiger Unterhaltungsbeauftragter für die Wiener Zeitung und den WDR.