Teresa Reichl fordert neue Sicht auf Literatur

Damit verfolgt die gebürtige Niederbayerin gleich mehrere Ziele. Sie möchte etwa eine "beliebte Unwahrheit" entkräften: Dass Jugendliche angeblich nicht mehr lesen. Statt Vorwürfe und mahnende Zeigefinger brauche es vielmehr einen neuen Zugang. Nicht die Frage, wie gelesen wird, sondern was gelesen wird, sei gerade in den Schulen kritisch zu beleuchten, so Teresa Reichl. Konkret fordert sie ein "Aufräumen mit den verstaubten Literaturlisten und den ewig gleichen Autoren (!)," gar eine "Literaturrevolte" möchte sie anzetteln. "Was zur Hölle sind Klassiker in der Literatur überhaupt, wer entscheidet das denn? Warum sind die so toll, dass ich sie 300 Jahre später auch noch lesen soll? Mein ganzes Studium habe ich Werk um Werk um Werk gelesen, ohne dass mit jemand erklärt hat, wieso die eigentlich so berühmt geworden sind. Was können wir, die Erwachsenen, Lehrkräfte und Menschen, die Literatur vermitteln, tun, um den Zugang zu Klassikern leichter und diverser zu machen?"

Reichls Buch ist dabei in drei Teile gegliedert. Zunächst geht es auf grundsätzliche Fragen ein, gerade für Menschen, die den Zugang zum Literaturgenuss vielleicht verloren haben: "Wozu ist Literatur eigentlich gut, was nützt mir das Analysieren und Interpretieren von Literatur fürs Leben?". Ein Spoiler gleich an dieser Stelle: Wir lernen, dass wir Literaturanalyse tatsächlich ständig im Alltag brauchen, nahezu immer und überall. Auch geht Reichl anhand von Studienbeispielen auf die vielen positiven Effekte des Bücherlesens auf Körper und Psyche ein. Und meint: "Wir müssen richtig was verschissen haben, wenn trotz all diesen Argumenten und Fakten immer weniger gelesen wird, vor allem unter Jugendlichen."