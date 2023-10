Liebe, Beziehung, Bewertung

Bei Weinzettl und Rudle dreht sich nämlich alles um das Thema Liebe, Beziehungen und die anschließende Bewertung selbiger. Prompt wurde das Publikum im Saal gebeten, die eigene Beziehung zu hinterfragen und sie gleichzeitig mit einem Bierdeckel, den man auf dem Sitzplatz vorfand, zu bewerten.

Wenn man einen Partner oder eine Partnerin hatte, solle man die Karte heben – oder gibt es solche, die gar zwei Partner haben? Und schon fallen die beiden mit der Tür ins Haus: Stichwort Fremdgehen in einer Beziehung. In der Polygamie sei eine Frau zu viel, in der Monogamie auch – so Gerold Rudle. Weinzettl kontert sogleich mit einem Gegenspruch: "Was sei denn teurer als eine Ehefrau? Eine Ex-Frau!"

Es ist genau dieses verbale Ping-Pong-Spiel (ein Dialog-Battle quasi), das sich das Paar so gekonnt auf der Bühne liefert – greift Rudle einen Witz auf, schießt Weinzettl sofort nach und umgekehrt. Das temporeiche Wort-Match zieht sich als roter Faden durch den Abend.