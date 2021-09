ZOOM Kindermuseum

Das ZOOM im MuseumsQuartier bringt alle Sinne ins Spiel – ganz nach dem Motto: "hands on, minds on, hearts on!" Hier darf nach Lust und Laune gefragt, berührt, geforscht und gespielt werden. Auf 1.600 Quadratmetern bietet das ZOOM vier Bereiche für Kinder bis zu 14 Jahren an: Zum einen die Mitmach-Ausstellung, die große Themen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren sinnlich begreifbar und erlebbar macht. Dann das Atelier, in dem sich Kinder in Workshops spielerisch mit künstlerischen Fragen auseinandersetzen. Das Trickfilmstudio wiederum ist ein Medienlabor, in dem sie mit Trickfilmen und Sounds experimentieren können. Und schließlich den Ozean, ein Spiel- und Erlebnisbereich. Langeweile kennt man hier nicht.

Adresse: Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Hier geht's direkt zur Homepage!