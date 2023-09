"Kamishibai" kommt aus dem Japanischen und heißt so viel wie "Papiertheater". In der Wiedner Bücherei wird diese Form des Erzählens genutzt, um mithilfe von Karten Kindern Geschichten zu vermitteln. Bibliothekarin Manuela wird am 14. September um 16:00 Uhr die jüngsten Zuhörerinnen und Zuhörer in die Kunst des Kamishibai einführen.

Paulanergasse 1, 1040 Wien