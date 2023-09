Das Wiener Haus der Musik gewährt Kindern auf kreative Weise einen Zugang zur Musik: in Form von Konzerten und interaktiven Spielen wie dem Würfel-Walzer, wo sie quasi ihren eigenen Walzer komponieren, oder spielerisch Noten lernen, wenn sich die Feststiegen des historischen Palais in ein interaktives Piano verwandeln. Das Haus bietet auch verschiedene Themen-Führungen speziell für Kinder an.

Seilerstätte 30, 1010 Wien