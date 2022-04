Kikeriki: Österreichs erstes Kurzfilmfestival für Kinder

Sorgfältige Filmauswahl

Die 50 sorgfältig ausgewählten internationalen Kurzfilme begeistern bei der ersten Festivalausgabe von Kikeriki durch erzählerische, ästhetische und handwerkliche Vielfalt und geben einen aktuellen Einblick in zeitgenössisches Filmschaffen. Film ist ein kraftvolles Medium, das viel dazu beitragen kann, die Welt zu erschließen.

Gute und intelligente Kinderfilme bieten eine Fülle von Geschichten und Inhalten, die Antworten auf die Fragen der Kinder geben und zur Identitätsfindung und zum Selbstbewusstsein der Kinder beitragen.

Zusätzliche Workshops

Und nicht nur die Leinwand leuchtet bei Kikeriki: Im Workshop mit der renommierten Lichtkünstlerin Victoria Coeln am 29. Mai wird die ganze Kunstwerkstatt Tulln in Licht getaucht. Kinder und Eltern sind herzlich eingeladen, bewegtes Licht als Quelle des Films zu entdecken, sich selbst in Bewegung versetzen zu lassen und eigene Filmbilder zu finden.