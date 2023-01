TikTok, Gaming, Streaming und andere populäre Unterhaltungsmedien kämpfen hart um die Aufmerksamkeit von großen, aber auch kleinen Internet-UserInnen. Die Theaterszene hat dies erkannt und hält dagegen: Mit qualitativ hochwertigen Stücken, die nicht nur edukativ, sondern amüsant für die ganze Familie sind.

Daher sieht auch der Kulturkalender für 2023 sehr vielversprechend aus, was das Kindertheater in Österreich anbelangt. Hier listen wir unsere Highlights der verschiedenen Bundesländer auf und sorgen so für einen praktischen Jahresüberblick.