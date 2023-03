Grazer Kindermuseum zeigt "Schneckenkratzer und Wolkenhäuser"

Mitmachen erwünscht

An jeder der rund 20 Stationen werden die jungen Besucherinnen und Besucher ermuntert, selbst Hand anzulegen: Sie konstruieren mit Holzleisten eine Brücke, über die sie dann selbst gehen können, erstellen mit Metallstäben und Schrauben eine geodätische Kuppel, bauen aus vorgegebenen Elementen einen Iglu, gestalten aus verschiedenen Materialien schwimmfähige Häuser, können Holzpfähle in ein mit Kies gefülltes Wasserbecken stecken und darauf Pfahlbauen aus Getränkeuntersetzern errichten, mit Astgabeln kleine Baumhäuser bauen und sich ihre eigene Tapete entwerfen. Ganz nebenbei lernen sie einiges über die Planung von Häusern und erfahren Wissenswertes über Baumaterialien, das Leben in Wohnsiedlungen.

Dass das Grazer Kindermuseum sich zum 20. Geburtstag eine Schau zum Thema Architektur gestaltet bzw. neugestaltet, ist naheliegend: Das architektonisch interessante Museumsgebäude vom Architektenduo Hemma Fasch und Jakob Fuchs aus dem Jahr 2003 wurde mehrfach prämiert, u. a. mit dem Austrian Architecture Award 2006 und einem Shortlist-Platz zum Mies-van-der-Rohe-Preis 2005. "Wir sind stolz in einem Haus mit großartiger und preisgekrönter Architektur arbeiten zu dürfen. Selten genug sind Kindermuseen in derart attraktiven Gebäuden untergebracht. Hier wurde ein offenes Haus geschaffen, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und ihren Familien orientiert. In unserem Jubiläumsjahr widmen wir uns deshalb dem Thema Architektur", betonte Jörg Ehtreiber, Geschäftsführer und Intendant des Grazer Kindermuseums.