Am 17. und 18. September lädt das Kindermuseum Schloss Schönbrunn zum großen Geburtstagsfest ein: Das Kindermuseum wird 20 Jahre alt! Da lässt sich auch royaler Besuch nicht lange bitten: Viele Persönlichkeiten des Kaiserhofes werden an beiden Tagen anwesend sein und die kleinen Gäste für ihren großen Auftritt am Kaiserhof vor Maria Theresia in die Etikette und das Hofzeremoniell einführen.

Maria Theresia hat außerdem den berühmten Gulliver ins Kindermuseum geladen, der mit Musik, Tanz und ausgewählten Requisiten ganz im Sinne einer barocken Theateraufführung eindrucksvoll von seinen spannenden Reisen berichten wird. Mitmachen erwünscht.