Next Liberty: Online-Weihnachtshörspiel für guten Zweck

Das Grazer Kinder- und Jugendtheater Next Liberty setzt heuer im Advent seine Hörspiel-Reihe fort. Diesmal muss der kleine Igel auf Peter Roseggers Spuren ins Dorf gehen, Leckereien im Waisenhaus verteilen und ein paar Sachen für das Festessen zu Hause kaufen. An der Produktion von "Oh, du igelige oder Der kleine Igel und die Christtagsfreuden" wirkte auch Pfarrer Wolfgang Pucher mit, denn für jeden Online-Klick spendet das Theater etwas an die Vinzensgemeinschaft Eggenberg.