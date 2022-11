Advent im Kerzenlicht: Steirische Christkindlmärkte sparen Strom

Advent im Kerzenlicht

Der traditionelle Mariazeller Advent am malerischen Hauptplatz der Basilika hält wieder viel traditionelles Kunsthandwerk und heimische Qualitätsprodukte bereit. Ab diesem Jahr unter dem Motto "Advent im Kerzenlicht" besonders stimmungsvoll mit reduzierter Beleuchtung am Markt und kürzeren Beleuchtungszeiten an der Außenseite der Basilika. Speziell an den Freitagen - den sogenannten Kerzenlichtabenden - wird es am Christkindlmarkt ausgesprochen besinnlich: "Wir verwenden Kerzen statt elektrischem Licht, wo immer es möglich ist", sagte Veranstalter Andreas Schweiger.

"Die Lichterketten, die grundsätzlich großteils auf LED umgestellt sind, bleiben an diesem Tag ausgeschaltet, dafür kommen Laternen, die die Adventstände von innen ausleuchten zum Einsatz", führte Schweiger im Gespräch mit der APA weiter aus. Insgesamt wurden dafür rund 200 Laternen angekauft. Zudem erhellen an die 20 hüfthohe Laternen die Wege, neu sind auch die Feuerkörbe, die den Fußgehern Wärme spenden sollen. "Das ist keine Reaktion auf die aktuelle Energiekrise, sondern unser Beitrag zur Nachhaltigkeit und für mehr Umweltbewusstsein insgesamt", betonte Schweiger. Die Außenbeleuchtung der Basilika wurde übrigens noch nicht auf LED umgestellt, hier werde in diesem Jahr das Licht allerdings früher abgedreht: "Jeweils kurz nach Ende der abendlichen Veranstaltungen in der Basilika", so Schweiger.